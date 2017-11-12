Вятрович озвучил, что станет началом восстановления отношений Украины и РФ

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Началом восстановления отношений между Украиной и Российской Федерации станет поражение России в войне, о чем заявил Владимир Вятрович, являющийся директором Украинского института национальной памяти, пишет replyua.net со ссылкой на «Главред». При этом историк отметил, что этот самый проигрыш РФ уже совсем близко.В соответствии со словами собеседника, причины для пересмотра отношений между Россией и Украиной появятся после того, как Россия поймет тупиковость развития своей станы в формате империи. Вятрович отметил: «Основания появятся, когда в России, наконец, поймут, что Украина – это независимое государство, и отношения с ней нужно налаживать именно как с независимой страной, отдельным партнером и субъектом международной жизни. Также для этого необходимо, чтобы Россия отказалась от патернализма и превосходства по отношению к Украине».В это же время историк Вятрович отметил, что это скоро произойдет. Директор Украинского института национальной памяти добавил: «Думаю, что началом для этого станет поражение Российской Федерации в нынешней войне, а это однозначно будет, и поражение близко. Быть может, тогда россияне опомнятся и протрезвеют для того, чтобы понять необходимость переосмысления себя в мире, того, что империи – это формат прошлого, но не будущего. И только тогда, может, появятся какие-то основания для пересмотра отношений между гражданами Украины и России».