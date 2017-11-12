Вятрович озвучил, что станет началом восстановления отношений Украины и РФ

В соответствии со словами собеседника, причины для пересмотра отношений между Россией и Украиной появятся после того, как Россия поймет тупиковость развития своей станы в формате империи. Вятрович отметил: «Основания появятся, когда в России, наконец, поймут, что Украина – это независимое государство, и отношения с ней нужно налаживать именно как с независимой страной, отдельным партнером и субъектом международной жизни. Также для этого необходимо, чтобы Россия отказалась от патернализма и превосходства по отношению к Украине».
В это же время историк Вятрович отметил, что это скоро произойдет. Директор Украинского института национальной памяти добавил: «Думаю, что началом для этого станет поражение Российской Федерации в нынешней войне, а это однозначно будет, и поражение близко. Быть может, тогда россияне опомнятся и протрезвеют для того, чтобы понять необходимость переосмысления себя в мире, того, что империи – это формат прошлого, но не будущего. И только тогда, может, появятся какие-то основания для пересмотра отношений между гражданами Украины и России».