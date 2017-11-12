Эксперт: МВД не должно ждать голосования в Раде, а начать контролировать скорость движения уже с 1 декабря

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Как предает replyua.net, на пятничном заседании Кабмина уже было проголосовано и утверждено уменьшение скорости в городах, населенных пунктах до 50-ти километров в час. Раньше это было 60 км. В странах Европы и других развитых странах скорость 50 км/ч спасает жизнь в 90% случаев при столкновении с пешеходом. Все страны ЕС имеют такое ограничение – 50 км/ч. В отношении водителей тоже, при условии исправных систем пассивной безопасности – использование средств пассивной безопасности, подушек безопасности и так далее. То есть в случае, если у водителя все работает, то 50 км/ч тоже гарантирует то, что он обойдется легкими травмами, а с пешеходом на 90% это спасает жизни.Как рассказал в эфире «Громадського радио» Тарас Гук, эксперт «Lead Оffice», самого ограничения скорости для решения проблем безопасности на украинских дорогах – недостаточно. Важно усилить контроль за выполнением этих норм. «Ни уменьшение до 50-ти км в час, ни увеличение штрафа за превышение скорости не решит никак ситуацию, если полиция или МВД не примут волевого решения, все-таки надо начать осуществлять контроль за превышением скорости, ведь подавляющее большинство ДТП с травмированными или смертельным исходом есть именно в том случае, когда было превышение скорости», – считает эксперт.Он подчеркнул, что он поддерживает инициативы Кабмина, но по его мнению, если бы министр внутренних дел вышел и сказал: с первого декабря этого года полиция начнет контролировать скорость, даже при тех штрафах, которые есть – это дало бы значительно больший эффект для безопасности дорожного движения.