В МИД Польши сделали очередное резкое заявление по Украине

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Вице-министр внешнеполитического ведомства Польши Бартош Цихоцкий заявил, что на сегодняшний день в отношениях между Украиной и Республикой Польша не закрыт вопрос расплаты за катынское преступление, пишет replyua.net со ссылкой на «Историческую правду».В своем заявлении польский чиновник отметил, что МИД Польши не имеет дефицита в связях с чиновниками из Украины. Цихоцкий сказал: «Со стороны Украины не хватает решений, которые бы способствовали прогрессу в некоторых двусторонних вопросах, которые являются историческим диалогом». При этом он отметил: «Уже много лет все эти вопросы хорошо известны Украине. Они ведь не только что появились. Это, в частности, вопросы применения языка советских времен о польской оккупации украинских земель на западе, это и вопросы церковной собственности римо-католической общины. Также это и вопрос бездумной реабилитации или славословия УПА, а также недостаточной расплаты за катынское преступление».Издание «Историческая правда» пишет, что более всего, польский чиновник имел в виду конфликт между польской и украинской стороной на Волыни во время Второй мировой войны, однако, сделав оговорку, вместо «волынского» сказал «катынское». В противном случае непонятно, каким образом Украина должна рассчитываться за совершенное руками НКВД по приказу Сталина преступление».