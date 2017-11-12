Экзотично: на Закарпатье собирают урожай киви

В Ужгороде приступили к сбору урожая киви – единственного в Украине морозостойкого сорта под название Карпат Стратона Валентайн, информирует replyua.net со ссылкой на УНН.
Сообщается, что этот сорт киви вывел местный житель Генрих Стратон в начале девяностых годов. «Идея создания этого сорта появилась с появлением киви на прилавках наших магазинов в конце 80-х. Растение вызвало интерес, поэтому изучил биологию его происхождения. Поэтому стало понятно, что при определенной работе возможно вывести морозостойкий сорт киви, который будет расти у нас без всевозможного утепления», - отметил Стратон. По его словам, в конце девяностых он собрал первый урожай киви, и теперь этот сорт уже зарегистрирован в Украине.
Стратон подчеркнул, что у него на пяти сотках растут тридцать растений, а ежегодный урожай достигает 1-1,2 тонн киви. Много киви Стратон оставляет себе – делает из ягод различные заготовки, остальное продает супермаркетам, отправляет в детские дома и военным АТО в качестве гуманитарной помощи.