Бабин: «Украина должна прекратить пассажирское сообщение с Россией»

Борис Бабин, представитель украинского президента в Автономной Республике Крым, заявил о том, что Украина должна полностью прекратить пассажирское транспортное сообщение с соседней Россией, передает replyua.net со ссылкой на ZN.ua.
«Каждый украинец, живущий в Крыму, в оккупированном Донбассе или пребывающий в РФ и не являющийся коллаборантом, по определению – заложник агрессора. Ведь в любой момент он может попасть за решетку и стать, если захочет агрессор, медийным лицом», - отметил Бабин. Также представитель президента подчеркнул, что Украина должна продвигаться к цели – прекращению транспортного сообщения.
По его мнению, после начала событий на Донбассе и аннексии Крыма украинское общество было слишком толерантным к социальной и трудовой миграции граждан Украины в соседнюю Россию, и сейчас оно по-прежнему толерантно, а ситуацию необходимо менять. По его словам, патриоты устраивают торговые блокады, но при этом «забывают» о поездах, которые ежедневно курсируют в Москву изо всех украинских областей.