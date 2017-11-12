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Дуда и Порошенко договорились о чрезвычайном заседании

Дуда и Порошенко договорились о чрезвычайном заседанииГлавы Польши и Украины Анджей Дуда и Петр Порошенко соответственно договорились провести на следующей неделе чрезвычайное заседание Консультационного комитета президентов двух стран на уровне внешнеполитических советников. Как пишет replyua.net, на официальном сайте президента сообщается, что речь об этом шла во время разговора по телефону между главами государств. Отмечается, что встреча такого уровня будет проходить в Кракове.

В сообщении, в частности, говорится: «Президенты согласовали проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета лидеров Украины и Польши на уровне внешнеполитических советников в Кракове на следующей неделе». Кроме того известно, что президенты поручили также начать подготовку к рабочему визиту в Харьков Анджея Дуды в декабре месяце текущего года.

Также сообщается о том, что Петр Порошенко и Анджей Дуда в ходе разговора скоординировали позиции в контексте подготовки к Саммиту Восточного партнерства, который будет проходить в Брюсселе 24 ноября.
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