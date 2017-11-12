Дуда и Порошенко договорились о чрезвычайном заседании

В сообщении, в частности, говорится: «Президенты согласовали проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета лидеров Украины и Польши на уровне внешнеполитических советников в Кракове на следующей неделе». Кроме того известно, что президенты поручили также начать подготовку к рабочему визиту в Харьков Анджея Дуды в декабре месяце текущего года.
Также сообщается о том, что Петр Порошенко и Анджей Дуда в ходе разговора скоординировали позиции в контексте подготовки к Саммиту Восточного партнерства, который будет проходить в Брюсселе 24 ноября.