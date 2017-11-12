Яценюк прокомментировал строительство «стены» на границе

Арсений Яценюк, бывший премьер-министр Украины, заявил о том, что проект «Стена», анонсированный им ранее, будет реализован, сообщает replyua.net со ссылкой на Укринформ.
Он прокомментировал «замораживание» строительства и заявил, что по срокам возведения «стены» нужно говорить с теми, кто ответственен за проект. ««Я думаю, с этим вопросом вам лучше обратиться к тем людям, которые несут за это ответственность. В первую очередь, это Государственная пограничная служба. Как премьер-министр страны впервые за два десятка лет Независимости я принял политическое решение наконец построить государственную границу с Россией. Она начала строиться. Да, не хватает ресурсов, поэтому приняли решение немного отсрочить строительство, но это строительство идет. Граница между Украиной и Россией будет», - подчеркнул Яценюк.
Напомним, что строительство «Стены» затягивается. Недавно были задержаны сотрудники Госпогранслужбы и директор частной фирмы, которые подозреваются в крупных хищениях средств, выделенных на строительство «Стены». Политики уже неоднократно делали заявления о хищениях денег, которые направлялись на этот проект.