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МВД установило, откуда были «заминированы» 10 аэропортов Украины

МВД установило, откуда были «заминированы» 10 аэропортов УкраиныВ Национальной полиции Украины сделали заявление по поводу вчерашних сообщений, связанных с якобы минированием десяти украинских аэропортов. По данным правоохранителей, все сообщения оказались ложными, а поступали звонки такого характера с территории соседнего государства, пишет replyua.net.

В сообщении Национальной полиции в субботу говорится: «Вчера на протяжении дня в полицию один за другим начали поступать сообщения о минировании аэропортов в Черновцах, Ровно, Херсоне, Харькове, Ужгороде, Виннице, Одессе, Ивано-Франковске, Запорожье, а также Днепре… В результате тщательной проверки никаких взрывоопасных предметов и веществ обнаружено не было. Полицейские установили, что все анонимные звонки были сделаны из территории соседнего государства».

Во всех аэропортах, которые «заминировали», работу проводили следственно-оперативные группы, кинологи, взрывотехники, ГСЧС, сотрудники СБУ, а также медики. Люди были эвакуированы из зданий. По данным фактам были открыты уголовные дела в соответствии со статьей 259 частью 1 УК Украины – «О ложном сообщении об угрозе безопасности граждан». Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Отметим, что в это же время в НПУ не уточнили, о какой именно соседней стране шла речь.
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