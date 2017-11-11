РФ стягивает войска к границе Украины под видом миротворцев ООН, - СНБО

Таким образом, Александр Турчинов заявил: «Рассматривая точку зрения с такой позиции, что Российская Федерация хочет перекраситься с агрессора в миротворца, - это на самом деле представляет собой большую опасность. Кроме того хотелось бы сказать, что на сегодняшний день в пограничных регионах уже стоит военная техника России, которая окрашенная в соответствующие цвета. Также есть и соответствующие каски и прочее. Именно поэтому это опасно».
В это же время спикер СНБО Александр Турчинов считает, что принятие Верховной Радой Украины закона о реинтеграции Донбасса должно сделать такой умысел России невозможным. Он подчеркнул: «Принятие депутатами этого закона в полном объеме перечеркивает возможность Российской Федерации краситься в миротворческие силы. Россия есть и будет страной-агрессором, пока мы не освободим Крым и Донбасс».