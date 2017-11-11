Аваков: в стране нужно ликвидировать дуализм власти

В сообщении говорится: «Я скажу другой формулировкой то, что я хочу видеть в программе «Народного фронта», а также то, что хотелось бы увидеть в Конституции Украины – это ликвидация дуализма власти. Глава государства – это гарант Конституции. Так сказать, супервайзер исполнительной власти. Двойного подчинения правительству и президенту быть не может, как и двойного командования одним органом, двумя органами власти. Я с 2005 года нахожусь у власти и мне видно, как все это работает. Как каждый лидер страны конфликтует с каждым главой правительства».
Напомним, ранее сегодня издание уже сообщало, что экс-глава Кабинета министров Украины Арсений Яценюк, председатель политической силы «Народный фронт», в субботу, 11 ноября заявил, что он намерен принимать участие в президентских выборах в Украине в 2019 году, а представляемая им политсила будет участвовать в парламентских выборах в том же году.