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Аваков: в стране нужно ликвидировать дуализм власти

Аваков: в стране нужно ликвидировать дуализм властиПредседатель Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что нужно внести изменения в Конституцию Украины. Как информирует replyua.net, ссылаясь на «Цензор.НЕТ», во время съезда партии «Народный фронт» министр отметил, что необходимо принять поправки в основной закон.

В сообщении говорится: «Я скажу другой формулировкой то, что я хочу видеть в программе «Народного фронта», а также то, что хотелось бы увидеть в Конституции Украины – это ликвидация дуализма власти. Глава государства – это гарант Конституции. Так сказать, супервайзер исполнительной власти. Двойного подчинения правительству и президенту быть не может, как и двойного командования одним органом, двумя органами власти. Я с 2005 года нахожусь у власти и мне видно, как все это работает. Как каждый лидер страны конфликтует с каждым главой правительства».



Напомним, ранее сегодня издание уже сообщало, что экс-глава Кабинета министров Украины Арсений Яценюк, председатель политической силы «Народный фронт», в субботу, 11 ноября заявил, что он намерен принимать участие в президентских выборах в Украине в 2019 году, а представляемая им политсила будет участвовать в парламентских выборах в том же году.
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