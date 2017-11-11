Воин АТО рассказал, что нужно сделать для окончания войны на Донбассе

В интервью «Газета.ua» военнослужащий Геннадий, имеющий позывной «Хан», заявил, что в настоящее время освобождение Донбасса военным путем не представляется реальным, так как в одних только оккупированных Донецке и Луганске будет множество потерь, передает replyua.net. Вместе с тем, добавил он, на Восток Украины необходимо отправить еще больше мужчин с оружием, то есть Нацгвардия должна защищать государство, а не народных депутатов.
«В Украине сохранять мир удается благодаря подписавшим контракт добровольцам. Однако нам нужно, чтобы с оружием стало еще больше мужчин, чтобы не было стыдно детям и внукам рассказывать о временах войны. Это не война другой страны и не отстаивание каких-то чужих интересов. Мы защищаем наш народ и наши интересы, – подчеркивает воин АТО, который в течение уже трех лет находится на Донбассе.
К тому же, он считает, что для полного прекращения войны Национальная гвардия должна не охранять депутатов, а идти и уничтожать террористов. В свою очередь, Вооруженные силы должны применяться исключительно в войне. «Чтобы завершить конфликт, необходимо создать полноценную границу с ОРДЛО и на украинскую территорию пропускать только после специальной проверки», - считает «Хан».