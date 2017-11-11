В Украине поздравили Польшу с ее главным государственным праздником

В связи с тем, что сегодня, 11 ноября, Польша отмечает День независимости, с поздравлениями в адрес руководства и граждан этой страны обратились президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман, передает replyua.net. были выложены на их страницах в соцсетях. В частности, Порошенко также прикрепил видеопоздравление, написав: «С Днем независимости, Польша».
В свою очередь, Владимир Гройсман подчеркнул, что надеется на дальнейшие дружеские и партнерские отношения с Польшей. «Польша и поляки сегодня отмечают День Независимости своей страны! Наши народы многое объединяет, и я уверен, что мы и дальше будем оставаться настоящими друзьями и надежными партнерами, всегда готовыми подставить друг другу плечо!», - написал он.
С праздником соседнюю страну также поздравил и глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. При этом он процитировал Юзефа Пилсудского: «Без независимой Украины не может быть независимой Польши и без независимой Польши не может быть независимой Украины». Напомним, что в последнее время отношения между Украиной и Польшей ухудшились, в частности, Варшава пригрозила запретом на въезд некоторым украинским политикам.