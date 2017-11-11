В Желтых Водах из гранатомета обстреляли автомобиль с правоохранителями

В Желтых Водах, что в Днепропетровской области, был обстрелян автомобиль с двумя полицейскими, вероятно, используя для этого ручной противотанковый гранатомет. Как передает replyua.net, такую информацию предоставили в пресс-службе областного управления Национальной полиции. Правоохранителям были нанесены несущественные телесные повреждения.
«Удалось установить, что в вечернее время 10 ноября в городе Желтые Воды двое полицейских, 1979 и 1980 годов рождения, садились в личный автомобиль ВАЗ и услышали хлопок. В транспортном средстве сразу появилось возгорание, которое было самостоятельно ликвидировано правоохранителями. Один из полицейских получил телесные повреждения в виде резаной раны ноги. Автомобиль сгорел наполовину», – сказано в сообщении.
Согласно предварительным данным, причиной взрыва назвали выстрел из РПГ-18 (ручного противотанкового гранатомета). С места инцидента были изъяты осколки от реактивной гранаты. В связи с данным фактом было возбуждено уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).