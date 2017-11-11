«Нет другого пути»: Плотницкий выступил с громким заявлением о возвращении «ЛНР» в состав Украины

У самопровозглашенной «ЛНР» не остается никакого другого пути, кроме вхождения в состав Российской Федерации, о том, чтобы вернуться в Украину, никто не говорил. Как передает replyua.net, такое заявление в интервью одному из пропагандистских телеканалов озвучил главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий. «Ответственность за внешнюю политику республики несет «глава», так что слушайте, о чем я говорю. Как известно, я все время говорил, что у нас нет другого пути, как войти в состав России. И мы больше никуда не пойдем и не будем никуда возвращаться», - отметил Плотницкий, добавив, что возвращение «ЛНР» к «бандеровцам» невозможно.
При этом глава луганских террористов отметил, что Минские соглашения предусматривают построение «новой Украины», частью которой могут стать псевдореспублика после проведения нового референдума.
Ранее представляющий «ЛНР» в Трёхсторонней контактной группе Владислав Дейнего заявил о неизбежности возвращения самопровозглашенных республик в состав Украины. По утверждению политика, непризнанные формирования не имеют возможности противостоять мировому сообществу.