Ирина Фриз: я за разрыв дипотношений с РФ, но это прерогатива президента, а не отдельных популистов

Как сообщает replyua.net, на этой неделе Комитет по нацбезопасности рассматривал законопроект о реинтеграции оккупированных территорий. В частности возник вопрос относительно поправки о том, чтобы разорвать дипломатические отношения с Россией. Народный депутат Украины, член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Фриз в эфире «Громадського радио» рассказала о судьбе этой поправки.
Ирина Фриз считает, что сейчас нецелесообразно привлекать к закону о реинтеграции Донбасса тезис о том, что в течение трех месяцев правительство должно разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. По мнению нардепа, международная деятельность является исключительно приоритетным направлением деятельности президентской ветви власти. То есть расторжение или заключение дипломатических отношений – это прерогатива президента нашего государства. И таким образом доводить до абсурда деятельность нашего парламента будет недальновидным.
«Я не против расторжения дипломатических отношений с Россией, я против правового нигилизма, который демонстрируют отдельные субъекты законодательной инициативы. Я против невежества, которое, к сожалению, садится пятном на весь парламент, который и так не вызывает доверия в обществе. Поэтому добавлять сюда еще негатива только для того, чтобы пытаться быть лучше других, это, с моей точки зрения, непрофессионально и некорректно», - отметила народный депутат.