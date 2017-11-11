Гройсман: «Государство не заинтересовано в монополии «Нафтогаза»

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, заявил о том, что ни украинцы, ни государство не заинтересованы в монополии «Нафтогаза», где планируется провести реформы после Стокгольмского арбитража, информирует replyua.net со ссылкой на Слово и Дело.
По словам Гройсмана, сейчас правительство Украины разрабатывает стратегию по демонополизации рынка природного газа в стране. «Не хочу забегать вперед, но хочу сказать, что мы не заинтересованы, как государство, как граждане, в том, чтобы у нас были монополисты, в том числе такой монополист как государственная компания «Нафтогаз», - заявил премьер-министр. Также Гройсман отметил, что в случае необходимости принятия актов правительства, связанных с демонополизацией, они будут рассмотрены сразу.
По мнению премьера, на рынок природного газа нужно допускать всех поставщиков, чтобы не было монополии в стране. Нужно отметить, что в Министерстве энергетики также недавно говорили о необходимости реформирования «Нафтогаза».