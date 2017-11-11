Климкин: «Проект резолюции по миротворцам на Донбассе практически готов»

Павел Климкин, глава МИД Украины, заявил о том, что Германия, США и Украина имеют практически полностью готовый проект резолюции по миротворцам на Донбассе, информирует replyua.net со ссылкой на телеканал Интер.
«У нас фактически готовый текст резолюции, наш проект. Я имею в виду наш, поскольку это и Соединенные Штаты, и Германия, и Франция, и работаем с Великобританией, с очень четкой логикой, и основное, конечно - это вся территория оккупированная и граница. И конечно, безопасность до момента, когда мы можем начать подготовку к переходному периоду», - заявил Климкин, но в то же время подчеркнул, что это довольно сложно. По его словам, также имеется и план по противодействию России.
«Это непризнание этой российской колонии российского протектората. Логика, что должен делать мандат... будущей миротворческой миссии, включая контроль, включая безопасность, включая разоружение. Это география - вся территория и граница. Без границы это вообще смысла не имеет. Поэтому давление должно быть все на Россию», - добавил Климкин.