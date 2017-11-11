Блогер: главное на дороге, чтобы каждый мажор понимал, что в случае чего, он гарантировано сядет и никакие папины деньги не помогут

Кабмин утвердил предложения МВД по усилению ответственности за нарушения ПДД. Теперь дело за Верховной Радой. Из основного: снижение скорости в городах до 50 км/час, тюремный срок за нанесение телесных повреждений даже средней тяжести при езде пьяным, штраф 3400 грн за превышение скорости на 50 км/ч, штраф 10-40 тысяч за езду без права управления транспортным средством. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на украинского блогера Сергея Марченко.
Второй важный аспект новшеств – внедрение видеофиксации. Блогер отмечает, в этом пункте есть один момент. Само по себе ужесточение наказания снижает аварийность несущественно. «Разве Зайцева не села бы за руль под кайфом, если бы за смертельное ДТП давали 12 лет вместо 8? Ведь даже восемь лет – это очень много и любой вменяемый человек задумается, прежде чем сесть пьяным за руль. Проблема в невменяемых. Мажоры и дурачки из низших сословий бухают за рулем не потому, что за смерть на дороге маленький срок», – написал Марченко.
По его словам, срок не важен, потому что они уверены в своей безнаказанности. Мажоры знают, что папа отмажет, а дурачки видят, как таких же дурачков годами вялотекуще судят суды, а они продолжают гонять пьяными и ничего им за это нет. То же самое со скоростным режимом. Если бы сейчас в городах все ездили хотя бы разрешенные 60, проблем было бы на порядок меньше, но не ездят же и замена знака 60 на 50 ничего не изменит. Сам Арсен Аваков признался, что штрафов за езду в нетрезвом виде в 2017 году взыскали аж 9% от присужденных судами. «Как ни крути, а главное в наведении порядка на дорогах не размер штрафов, а неотвратимость наказания. Чтобы каждый мажор понимал, что в случае чего, он гарантировано сядет и никакие папины деньги не помогут. Только тогда будут сдвиги», – резюмировал блогер.