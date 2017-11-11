Дипломат пояснил, как изменятся отношения Польши и Украины после встречи Дуды и Порошенко

Андрей Дещица, посол Украины в Польше, заявил о том, что в настоящее время дипломаты решают вопросы, связанные с датой и местом встречи президентов двух стран – Анджея Дуды и Петра Порошенко, информирует replyua.net со ссылкой на ВВС Украина.
«Мы над этим работаем. Есть согласие польской стороны, ищем взаимоприемлемые сроки и место для обеих сторон. Это зависит от графика работы председателей и сопредседателей комитета», - заявил дипломат. По его словам, Украина все-таки рассчитывает на понимание со стороны Польши по многим вопросам.
«Не всегда так происходит сразу, потому что есть новые факты и события, которые польские историки и политики даже не были готовы воспринимать. Но это реальность – Украинское государство имеет свое видение исторической политики. Это новое видение после 2014 года и с этим надо считаться», - считает Дещица.