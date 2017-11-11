Специалисты: в этом сезоне нужно обязательно делать прививки от гриппа

Специалисты заявили о том, что вакцинация против гриппа в этом эпидсезоне необходима, особенно детям, поскольку в Украину придут три штамма гриппа, и один из них новый, а после прививки риск заболеть снижается до двух процентов.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, специалисты рассказали, что не во всех случаях от гриппа может защитить здоровый образ жизни и хорошая иммунная система – здоровье не всегда бывает отменным, и лучше лишний раз перестраховаться. Показана прививка и тем, у кого иммунитет не идеален в силу объективных причин — это люди, имеющие любое хроническое заболевание, дети, беременные женщины и пожилые люди.
Врачи предупреждают, что первые случаи заболевания гриппом будут зафиксированы уже в конце ноября, поэтому сейчас самое время пройти вакцинацию – прививка начинает «действовать» через несколько недель. Доказано, что даже при заражении после вакцинации люди проще переносят грипп – он проявляется слабо. Массовые заболевания гриппом ожидаются в Украине уже в декабре.