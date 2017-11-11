В МИД опровергли информацию о проблемах Киева в отношениях с Румынией и Сербией

Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин в интервью журналистам заявил, что у Киева нет значительных трудностей в отношениях с Бухарестом и Белградом, передает replyua.net. «Если говорить о Сербии, то правда порой может быть не самой приятной, однако на Донбассе воюет немало сербских наемников, а в Белграде продолжают принимать делегации из аннексированного Крыма. Однако это не говорит о наличии проблем в наших партнерских отношениях», - подчеркнул Климкин. Более того, министр иностранных дел добавил, что реальных проблем с румынскими партнерами, в том числе, в вопросе закона «Об образовании», у Киева нет.
А вот с Венгрией ситуация, по словам Климкина, нет — она понимает позицию Украины по языковым нормам закона об образовании, однако при этом не желает ее слышать, намеренно руководствуясь интересами внутренней повестки дня. Глава украинской дипломатии считает, что обе сторон должны с уважением относиться с истории друг друга.
Отметим, что украинский посол в Сербии Александр Александрович, которого МИД Украины отозвал из-за критики со стороны сербских властей, 12 ноября вернется в Белград.