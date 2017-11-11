Скоро Украина перейдет на топливо из соломы

Специалисты Биоэнергетической ассоциации Украины заявили о том, что уже через тридцать лет биотопливо вытеснит традиционные источники энергии в стране и станет лидером на рынке производства энергии.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, эксперты отмечают, что сейчас биотопливо активнее всего используется только в частном секторе Украины, но в будущем ситуация изменится. В 2050 году, по прогнозам специалистов, доля биотоплива возрастет уже до 57 процентов на рынке. Для сравнения – в 2015 году доля биотоплива составляла всего 9 процентов от общего объема производимой в Украине теплоэнергии.
В настоящее время первое место в переработке занимает древесина – 88% теплоэнергии, произведенной из биомассы; остальное приходится на переработку соломы, стеблей растений и шелухи семян подсолнечника. В будущем биотопливо планируется получать из органических отходов и разных видов биомассы.