Польша не может подтвердить запрет на въезд Вятровичу

Польские власти официально так и не подтвердили введение запрета на въезд в страну Владимиру Вятровичу, директору Украинского института национальной памяти.
Как передает replyua.net со ссылкой на телеканал Интер, об этом рассказал Павел Климкин, министр иностранных дел. «Польская сторона нам этого не подтверждает. Мы пытались это выяснить в министерстве иностранных дел Польши», - заявил глава МИД. Напомним, что сам Вятрович также отмечал, что власти Польши не распространяют информацию по этому вопросу, однако он не исключает, что поляки готовят «сюрприз», - о том, что Вятрович невъездной, они могут сообщить лишь тогда, когда он поедет в Польшу, и в этот момент его остановят на границе.
Ранее Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши по причине того, что польские политики сделали целый ряд громких заявлений в адрес Украины. Многие эксперты считают, что украинская сторона не должна реагировать на подобные провокации, поскольку Польша заручилась поддержкой США и в будущем планирует стать одной из главенствующих стран Европы.