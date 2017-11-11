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Военные РФ пришли на Донбасс еще в марте 2014 года – замминистра

Военные РФ пришли на Донбасс еще в марте 2014 года – замминистра
«Зеленые человечки» из России на военных автомобилях цвета хаки в Донецкой и Луганской областях начали появляться еще в марте 2014 года. Как передает replyua.net, такое заявление в интервью изданию «Факты» озвучил замминистра юстиции Украины, уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина. По его словам, он с удивлением узнал, что первых людей в военной форме с автоматами на машинах защитной окраски с российскими номерами в Донецке видели в марте 2014 года. Это подтвердили дончане в своих официальных показаниях.

Соответствующе сведения в ходе расследования иловайской трагедии были установлены Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз. До этого первая информация о наличии отдельных российских военнослужащих на Донбассе датировались июлем 2014 года. «Они на то время были еще ненапуганными и никого не боялись», - отметил высокопоставленный чиновник.

При этом он не упустил случая похвастаться, что в процессе расследования показания были предоставлены бывшими и действующими легендами спецназа, добровольцами, волонтерами, довольно высокопоставленными представителями погранслужбы и Нацгвардии.
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