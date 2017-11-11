Неожиданно: экономист назвал причину инфляции в Украине

Александр Савченко, известный экономист, заявил о том, что на инфляцию в Украине в текущем году серьезно повлияли два фактора – национализация ПриватБанка, а также повышение пенсий и зарплат в стране, информирует replyua.net со ссылкой на Голос UA.
«В конце прошлого года я дал прогноз по инфляции в Украине. Он был 12-13%. Тогда как Национальный банк и Министерство финансов планировали 8%, после чего изменили свой прогноз в середине года до 9%. У меня же он остался прежним. Причем сейчас я склоняюсь к цифре в 13%. На инфляцию повлияло много факторов. Первый и самый существенный – это национализация «Приватбанка», - отметил Савченко.
По его словам, из-за национализации инфляция в стране выросла не менее чем на два процента, а вторым фактором, повлиявшим на рост инфляции, является повышение пенсий и минимальной зарплаты в Украине. По оценкам эксперта, в общей сложности, из-за повышения пенсий и зарплат инфляция возросла на два процента.