Політолог: феєричні результати переговорів Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном – «холодний душ» для Путіна

Успішні переговори Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном, про що, зокрема, свідчить заява, що США і Китай знайдуть рішення ядерної північнокорейської проблеми, і заява Білого дому про те, що ніякої зустрічі з Володимиром Путіним на полях саміту у В'єтнамі не буде, ще раз доводять, що Росію в силу її агресивної політики, непрогнозованності перестають сприймати в світі як важливого гравця в розв’язанні низки криз. Як передає replyua.net, про це в ефірі одного з телеканалів заявила український політолог Олеся Яхно-Білковська.
За її словами, починаючи з 2014 року, Путін весь час підвищував ставки в надії на «пакт» з Трампом і зміну політеліт в низці країн ЄС. Ця тактика виявилася помилковою і не виключено, що заяви держсекретаря Рекса Тіллерсона про те, що політика стратегічної терпимості США по відношенню до КНДР закінчилася, яку він зробив ще навесні, стосується не тільки КНДР. І, загалом, сьогодні в вирішенні найголовніших конфліктів мова йде про те, наскільки Росія готова або не готова прийняти варіант Заходу. Звичайно ж, з можливістю «зберегти обличчя». Але, яке це має значення, якщо самого стратегічного курсу у Кремля немає. Росія добровільно виключає себе зі світових процесів.
Політолог підкреслює, «Кримнаш» і війна на Донбасі не підсилили, а тільки послабили Росію. «Якщо у вас немає достатнього економічного ресурсу і ви залежні від Заходу в банківській і енергосфері, наприклад, якщо ідея війни не має ніякого виразного мотиву, крім небажання займатися розвитком власної країни, то перегляд територіальних кордонів – це авантюра, нерозсудливість і стратегічний тупик для самої РФ», – резюмувала Олеся Яхно-Білковська.