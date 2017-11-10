Блогер: а може, і не існує ніякої сучасної європейської України?

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За словами блогера Катерини Золотарьової, поки Україна не донесе до світу зміни, які стались за останні кілька років, нам не варто розраховувати на те, що нас перестануть сприймати як придаток Росії, - про це інформує видання replyua.net.Так, блогер пропонує звернути увагу на випадок, який стався навколо гурту «Скорпіонс». Останніх зустрічали в Україні з великим пафосом – звісно, традиційна гарна дівчина з караваєм була присутня. А потім журналісти запитали у музикантів: що ви знаєте про Україну? І останні озвучили низку совкових штампів – мовляв, горілку у вас люблять і пиво смачне. Можна ображатись, але це у порядку норми. У відповідь на набір совкових шаблонів від нас, музиканти запропонували такі самі шаблони від себе. І поки у нас будуть бігати з короваєм, як у росіян, до трапу кожного літака, до того часу нас будуть вважати милим придатком Росії.Чому у світі мають думати, що в Україні щось змінилось? Адже це наш обов’язок – донести сутність цих змін до навколишнього світу. Чому не можна позбутись радянського нафталіну і зробити крок до чогось нового? Бо якщо інакше, то може ми просто себе обманюємо, і немає ніякої нової, європейської України? Може, нас влаштовує формально незалежний совок? – зауважує блогер.