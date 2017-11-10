Блогер: а може, і не існує ніякої сучасної європейської України?

За словами блогера Катерини Золотарьової, поки Україна не донесе до світу зміни, які стались за останні кілька років, нам не варто розраховувати на те, що нас перестануть сприймати як придаток Росії, - про це інформує видання replyua.net.
Так, блогер пропонує звернути увагу на випадок, який стався навколо гурту «Скорпіонс». Останніх зустрічали в Україні з великим пафосом – звісно, традиційна гарна дівчина з караваєм була присутня. А потім журналісти запитали у музикантів: що ви знаєте про Україну? І останні озвучили низку совкових штампів – мовляв, горілку у вас люблять і пиво смачне. Можна ображатись, але це у порядку норми. У відповідь на набір совкових шаблонів від нас, музиканти запропонували такі самі шаблони від себе. І поки у нас будуть бігати з короваєм, як у росіян, до трапу кожного літака, до того часу нас будуть вважати милим придатком Росії.
Чому у світі мають думати, що в Україні щось змінилось? Адже це наш обов’язок – донести сутність цих змін до навколишнього світу. Чому не можна позбутись радянського нафталіну і зробити крок до чогось нового? Бо якщо інакше, то може ми просто себе обманюємо, і немає ніякої нової, європейської України? Може, нас влаштовує формально незалежний совок? – зауважує блогер.