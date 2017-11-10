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Украина занимает 1 место в Европе по росту цен на продукты, - причины

Украина занимает 1 место в Европе по росту цен на продукты, - причиныУкраина заняла первое место по повышению цен ан продукты питания среди государств Европы, о чем сообщает телеканал «2+2», пишет replyua.net. В сообщении отмечается, что всего за год для украинцев на 15 процентов подорожала потребительская корзина.

Примечательно, что лидером подорожания в Украине в этом году стало сало. В соответствии с данными государственной службы статистики, цена на национальный украинский продукт выросла на 67 процентов, а свиное мясо – на 47 процентов. Говядина также выросла в цене на 34 процента, а куриное мясо стало дороже для украинцев на 32 процента. Эксперты утверждают, что такая картина наблюдается в стране из-за того, что в настоящее время в Украине зафиксировано самое низкое поголовье крупного рогатого скота и свиней за все годы независимости. Помимо прочего, цены на молочные продукты в стране также поднялись в среднем на треть. Хлеб в Украине вырос в цене на 20 процентов. Практически не изменились в государстве цены на яйца, сахар, а также растительное масло. Единственным продуктом, который стал дешевле, является гречка. Ее стоимость упала почти на 25 процентов.

При этом специалисты сообщили, что в Украине цены на продукты растут быстрее, чем инфляция, зарплаты и пенсии. Стоимость отечественных продуктов уже вплотную приблизилась к той, которая сегодня есть в странах Европы.
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