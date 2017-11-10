Химическая катастрофа в Украине уже не за горами

ООН обеспокоены тем, что в Украине в скором времени возможна химическая катастрофа. Это связано с тем, что происходит усиление боевых действий вблизи водоснабжения и ее механизмом на востоке Украины, информирует replyua.net. Так же по этому вопросу с заявлением выступили Баскук Тунчак и Лео Халлер.
В заявлении было сказано о том, что частные обстрелы в регионе Донбасса могут спровоцироват серьезное повреждение водоснабжения. К слову, там же располагаются запасы хлора и много других опасных еществ. Если же эта инфраструктура будет разрушена или хотя бы нарушена, то последствия будут более чем ужасными для большинства территорий на восточной Украине.
Так же на собрании выступал Нил Уолкер, гуманитарный координатор ООН, с заявлением о том, что хлор был использован как инструмент военных действий, хотя и не был внесен в специальный реестр вооружения. Так, хлор способен провоцировать смерть от асфиксии, то бишь удушья. А поскольку недавно осуществлялись обстрелы Донецкой фильтровальной станции и Верхнекальмиусской станции, нужно быть предельно осторожными и всячески прилагать усилия для того, чтобы не произошло самого ужасного.