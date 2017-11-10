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На что идут украинские парни, чтобы не попасть в АТО

На что идут украинские парни, чтобы не попасть в АТО
В Виннице произошел абсолютно нереальный случай, который можно увидеть разве что в кино. Молодой парень женился на пенсионерке с инвалидностью. Жениху всего 22 года, а невесте ни много ни мало – 79 лет. В ЗАГСе никаких лишних вопросов не задавали, поверили в искренность чувств, и расписали молодоженов за один день, т. к. невеста серьезно больна. Об этом сообщает replyua.net.

Праздник прошел тихо и быстро, без белого платья и фаты, жених готов ухаживать за своей новоиспеченной женой до самого конца. И как бы не была красива эта романтичная история, но военкомат в искренность чувств не поверил, т. к. незадолго до знаменательной даты для парня, ему пришла боевая повестка.

Военные не знают, что и делать, ведь регистрация брака настоящая, проведена по всем правилам. Единственное, что они могут в этом случае предпринять, это доказывать, что брак фиктивный. А пока что, в военкомате решили передать дело в область, чтобы там решали этот вопрос. Данный факт доказывает, что не все парни готовы рисковать своей жизнью. Пора заканчивать с кровопролитием на Донбасе, иначе этот ловкий ход провернет еще не один молодой человек. А стоит ли их за это винить, ведь парни не пушечное мясо, они тоже хотят жить.
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