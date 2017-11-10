Ситуация на Донбассе: наемники РФ обстреляли Пески из танков, - штаб АТО

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Позиции бойцов Вооруженных сил Украины, защищающих нашу страну от государства-агрессора России, были обстреляны российскими наемниками из танков, о чем пишет replyua.net со ссылкой на пресс-центр штаба Антитеррористической операции.В сообщении ведомства говорится: «В пятницу, 10 ноября 2017 года российско-оккупационные войска уже в какой раз пренебрегли достигнутыми в ходе переговоров мирными соглашениями и осуществили обстрел позиций украинских военных, сделав более десяти выстрелов из танка по окрестностям Песков. Стоит отметить, что использование террористами самопровозглашенных республик «ЛДНР», которые финансируются российской стороной, танков, которые должны быть удалены от лини соприкосновения сторон в соответствии с мирными договоренностями, свидетельствует только об одном – незаконные вооруженные формирования категорически не желают выполнять соглашения и сознательно осуществляют эскалацию конфликта в зоне проведения Антитеррористической операции».Ранее уже сообщалось, что незаконные вооруженные формирования на Донбассе выпустили почти 250 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град» по позициям украинских бойцов и мирному населению Донбасса.