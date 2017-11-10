Саакашвили: в «Борисполе» задержали и удерживают моего 11-летнего сына

В сообщении Саакашвили говорится: «В аэропорту «Борисполь» два часа тому назад был задержан мой одиннадцатилетний сын и сотрудник грузинской службы государственной охраны, который его сопровождал». По словам бывшего председателя Одесской ОГА, сотрудник службы, который сопровождал его сына, летевший к отцу, находится в официальной командировке. При этом экс-президент Грузии добавил: «Все необходимые документы у них в порядке. Однако два часа уже их держат в отдельной комнате без объяснения причин. Направляюсь в аэропорт выяснять, что там происходит».
Как ранее уже сообщалось, глава политсилы «Рух нових сил» Михаил Саакашвили сообщал о задержании 21 октября бывшего начальника его личной охраны Георгия Рубашвили. Немного позже после этого политик проинформировал, что пропали еще два его сотрудника – инструктор Нацгвардии Украины Давид Макишвили и экс-водитель Михаил Абзианидзе.