валюта
СпецтемаАни Лорак опозорилась на программе Урганта

Саакашвили: в «Борисполе» задержали и удерживают моего 11-летнего сына

Саакашвили: в «Борисполе» задержали и удерживают моего 11-летнего сынаБывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии, председатель партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили заявил, что в аэропорту «Борисполь» сотрудники пограничной службы задержали его одиннадцатилетнего сына Николаза, пишет replyua.net со ссылкой на сообщение политика в «Фейсбуке».

В сообщении Саакашвили говорится: «В аэропорту «Борисполь» два часа тому назад был задержан мой одиннадцатилетний сын и сотрудник грузинской службы государственной охраны, который его сопровождал». По словам бывшего председателя Одесской ОГА, сотрудник службы, который сопровождал его сына, летевший к отцу, находится в официальной командировке. При этом экс-президент Грузии добавил: «Все необходимые документы у них в порядке. Однако два часа уже их держат в отдельной комнате без объяснения причин. Направляюсь в аэропорт выяснять, что там происходит».

Саакашвили: в «Борисполе» задержали и удерживают моего 11-летнего сына


Как ранее уже сообщалось, глава политсилы «Рух нових сил» Михаил Саакашвили сообщал о задержании 21 октября бывшего начальника его личной охраны Георгия Рубашвили. Немного позже после этого политик проинформировал, что пропали еще два его сотрудника – инструктор Нацгвардии Украины Давид Макишвили и экс-водитель Михаил Абзианидзе.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В Винницкой области жители заблокировали колонну военной техники

Срочно: Ани Лорак опозорилась на программе Урганта
Важное за сутки
10 ноя 2017
8673

В Винницкой области жители заблокировали колонну военной техники

По информации корреспондентов ТСН, население села Лесная Лысиевка Винницкой области решились перекрыть дорогу военной колонне. Таким образом, они протестуют против утилизации боеприпасов арсенала в

10 ноя 2017
4911

Муждабаев: «Лично мне такие гости в Украине не нужны, думаю, и украинцам с достоинством тоже»

Айдер Муждабаев, известный журналист, на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что собирался написать о решении Петра Порошенко изменить правила допуска в Украину российских звезд, и в эту самую

09 ноя 2017
4900

Блогер: російський газ не потрібен – в Україні бурять газові свердловини вдень і вночі

Як підкреслює блогер Олександр Коваленко, в Україні спостерігається зростання не тільки обсягів видобутку газу, а і кількості бурильних установок, - про це виданню replyua.net стало відомо з допису,

Последние новости

Блогер: именно Задорнова можно считать основателем «быдло-культа» поведения россиян за границей

Украина занимает 1 место в Европе по росту цен на продукты, - причины

Блогер: я обіцяв більше не писати про Саакашвілі, але сьогодні він пробив дно

Блогер: можна було б пожаліти росіян – аби вони не були вбивцями

Химическая катастрофа в Украине уже не за горами

На что идут украинские парни, чтобы не попасть в АТО

Ситуация на Донбассе: наемники РФ обстреляли Пески из танков, - штаб АТО

Легендарная группа Scorpions до сих пор считает Украину такой же «совковой» страной, как и Россия

В ГПСУ прокомментировали заявление Саакашвили о задержании сына

Ультиматум ЕС для осуществления Brexit: Лондон должен выплатить 60 млрд. евро

Саакашвили: в «Борисполе» задержали и удерживают моего 11-летнего сына

У Путина требуют $20 млн. от украинского КБ «Южное»

Донбассу грозит реальная химическая катастрофа, - ООН

Венгрия используют закон «Об образовании» с целью влияния на выборы, - дипломат

В ГФС озвучили количество авто с еврономерами в Украине с нарушением срока

Замглавы МИД Польши: Принимаемые в Украине решения ставят под сомнение стратегическое партнерство

Globe and Mail: В Канаде политики давят на правительство Трюдо по миротворцам ООН на Донбассе

Публицист: «После такого кровопролития Украина никогда не согласится пойти на сделку с Россией»

Путин и Трамп во Вьетнаме: встреча была коротка

Правоохранители узнали о заминировании аэропортов по всей Украине

 Новости за день