У Путина требуют $20 млн. от украинского КБ «Южное»

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Оборонное ведомство Российской Федерации подало в суд иск в отношении украинского КБ «Южное» в Днепре за якобы невыполненный контракт по ракетным комплексам «Воевода» и требует выплатить в общей сложности сумму в 1 миллиард и 100 миллионов российских рублей, что в долларовом эквиваленте равно 20 миллионам «зеленых», пишет replyua.net со ссылкой на РИА «Новости». Насколько известно, украинская компания является крупным разработчиком ракетно-космической техники.В соответствии с информацией издания, очередные слушания по этому делу должны были состояться 10 ноября текущего года. А на одном из слушаний, которые были ранее, представители КБ «Южное» якобы заявили, что у них есть для России мировой вариант. В сообщении отмечается: «В феврале месяце Минобороны РФ подало иск к КБ «Южное», в котором требует расторгнуть госконтракт, заключенный почти 15 лет назад, 29 августа 2003 года. Согласно с этим соглашением предприятие из Украины было обязано провести опытно-конструкторские работы по продлению сроков эксплуатации комплексов «Воевода».Также подчеркивается, что российское оборонное ведомство требует взыскать с украинской компании 183,6 миллиона рублей. В такую сумму была оценена оплаченная, однако невыполненная КБ «Южное» работа. Еще более 3 миллионов рублей Россия требует как проценты, а 915,6 миллиона – неустойки за невыполнение условий подписанного сторонами договора. Украинское же конструкторское бюро, в свою очередь, не признает таких требований страны-агрессора и требует полностью отклонить их, комментируя это запретом власти Украины на экспорт в РФ товаров и услуг военного и двойного назначения.