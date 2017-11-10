У Путина требуют $20 млн. от украинского КБ «Южное»

В соответствии с информацией издания, очередные слушания по этому делу должны были состояться 10 ноября текущего года. А на одном из слушаний, которые были ранее, представители КБ «Южное» якобы заявили, что у них есть для России мировой вариант. В сообщении отмечается: «В феврале месяце Минобороны РФ подало иск к КБ «Южное», в котором требует расторгнуть госконтракт, заключенный почти 15 лет назад, 29 августа 2003 года. Согласно с этим соглашением предприятие из Украины было обязано провести опытно-конструкторские работы по продлению сроков эксплуатации комплексов «Воевода».
Также подчеркивается, что российское оборонное ведомство требует взыскать с украинской компании 183,6 миллиона рублей. В такую сумму была оценена оплаченная, однако невыполненная КБ «Южное» работа. Еще более 3 миллионов рублей Россия требует как проценты, а 915,6 миллиона – неустойки за невыполнение условий подписанного сторонами договора. Украинское же конструкторское бюро, в свою очередь, не признает таких требований страны-агрессора и требует полностью отклонить их, комментируя это запретом власти Украины на экспорт в РФ товаров и услуг военного и двойного назначения.