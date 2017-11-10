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Венгрия используют закон «Об образовании» с целью влияния на выборы, - дипломат

Венгрия используют закон «Об образовании» с целью влияния на выборы, - дипломатВласти Венгрии используют закон Украины «Об образовании», преследуя цель влияния на выборы в своем государстве, о чем во время изданию Euractiv рассказал посол Украины в Европейском Союзе Николай Точицкий, пишет replyua.net.

При этом дипломат объяснил, почему же некоторые соседние Украине государства, к примеру, Болгария, мгновенно поняли аргументы Украины на счет закона «Об образовании», а вот Венгрия столь жестко на это отреагировала. Дипломат подчеркнул: «Выяснилось, что в некоторых болгарских школах в Украине не хватает хороших преподавателей. Как результат мы вводим учебные программы вместе с Болгарией. Со страной, которая готова сотрудничать, можно выйти на лучшую ситуацию. Однако с тем государством, которая хочет использовать такой закон для своих целей, для внутренней повестки дня, выборов, вероятно, то очевидно, что это просто невозможно. Я имею в виду Венгрию и абсолютно не боюсь называть эту страну».

Согласно со словами украинского дипломата в ЕС, во избежание политизации ситуации в связи с принятием закона «Об образовании», Украина представила его Венецианской комиссии, а сам закон начнет действовать в нашей стране в сентября 2018 года.
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