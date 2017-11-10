В ГФС озвучили количество авто с еврономерами в Украине с нарушением срока

В сообщении также отмечается, что за десять месяцев 2017 года в нашу страну было ввезено 865 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией. В это же время отмечается, что с нарушением срока пребывания на украинской территории находятся 67 тысяч автомобилей, которые были ввезены в режиме транзита, а также 169 тысяч и 500 автотранспортных средств, ввезенных в режиме временного ввоза.
В соответствии с данными Государственной фискальной службы, в список ТОП-5 государств-членов ЕС, из которых были ввезены автомобили, Польша заняла первое место, а второе Литва. Далее разместились Германия, Чехия и Болгария соответственно. Помимо прочего отмечается, что с января по октябрь месяцы сотрудники таможенной службы Украины составили 17 тысяч 900 протоколов о нарушении правил ввоза. В результате такой фиксации нарушителям начислили штрафы в размере 127 миллионов и 700 тысяч гривен.