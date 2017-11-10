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Публицист: «После такого кровопролития Украина никогда не согласится пойти на сделку с Россией»

Публицист: «После такого кровопролития Украина никогда не согласится пойти на сделку с Россией»
В прямом эфире телеканала «112.Украина» российский публицист Александр Невзоров прокомментировал заявление чешского президента Милоша Земана о том, что Украина должна забыть о Крыме, если Россия предложит за это определенную компенсацию, передает replyua.net. «По моему убеждению, сколько Украине хватит слюней, столько же слюней будет плюнуто в ту физиономию, которая серьезно, став лицом к лицу с Украиной, озвучит такое предложение. Я не уверен, что этот номер пройдет», – сказал Невзоров.

Также эксперт напомнил, что российский политик Ирина Хакамада также предлагала «купить у украинцев Крым».

«Я считаю, что после такого кровопролития между Россией и Украиной, а также с учётом того, сколько раз Украина была унижена подло и незаслуженно, ни на какие сделки (возможно, я идеализирую Украину) она точно не пойдет», - отметил публицист. Вместе с тем, Невзоров отметил, что украинское правительство может согласиться на подписание тайной сделки с Россией по Крыму. «Вы даже оглянуться не успеете, как выяснится, что, извините, деньги получены, и с этим уже нужно согласиться», – отметил Невзоров.
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