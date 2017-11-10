Правоохранители узнали о заминировании аэропортов по всей Украине

Сотрудники правоохранительных органов получили анонимные сообщения о том, что по всей Украине заминировано девять аэропортов, сообщает replyua.net. В том числе, вначале стало известно о заминировании международного аэропорта «Одесса». Как сообщили сотрудники пресс-службы аэропорта, звонок поступил примерно в полдень. «Мы получили сообщение о заминировании обоих терминальных комплексов Международного аэропорта «Одесса» и одной машины, стоящей на парковке», — говорится в сообщении. Представители службы авиационной безопасности и полицейские провели эвакуацию
«Специалисты взрывотехнической службы вместе с кинологами проводят проверку здания аэровокзального и нового терминального комплексов, а также прилегающую к ним территорию с целью выяснить, есть ли там взрывоопасные предметы», — добавили в пресс-службе. Спустя некоторое время поступила информация о минировании аэропортов в Запорожье, Черновцах, Виннице, Ивано-Франковске, Ровно, Харькове, Днепре и Херсоне.
По информации спикера Нацполиции Ярослава Тракало, правоохранители фактически завершили проверять информацию неизвестного.