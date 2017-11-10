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Депутата из партии Саакашвили выхвали на допрос в ГПУ

Депутата из партии Саакашвили выхвали на допрос в ГПУ
Генпрокуратура Украины вызвала на допрос народного депутата Юрия Деревянко в связи с расследованием уголовного производства об уклонении от уплаты налогов нардепа Юрия Деревянко. Как передает replyua.net, такую информацию предоставила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган. По ее словам, в ближайший понедельник, 13 ноября в 13:00 Деревянко ожидают в Управлении по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, на Борисоглебской улице.

Расследование уголовного производства №42017000000002898 от 12 сентября 2017 года проводится по ч.3 ст.202 Уголовного кодекса. Судебный реестр содержит информацию о том, что Деревянко мог предоставить заниженные доходы в декларациях за 2015-2016 годах. В том числе, он якобы не сообщил о новых банковских счетах, а также пользовался и арендовал имущество, чья стоимость в несколько раз превышает доход, которые получил он и его родственники. К тому же, депутат приобрел объекты недвижимости, не отвечающие по стоимости задекларированному состоянию.

Юрий Деревянко является соратником Михаила Саакашвили и единственным член партии «Рух новых сил» в Верховной Раде. В свое время он являлся представителем партии «Воля», однако весной текущего года эта политическая сила решила влиться в РНС.
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