Украина оказалась под раздачей: известный историк назвал причину скандала с Польшей

Сейчас в Польше наблюдается переход к авторитарному режиму, и это стало причиной скандала, который разгорелся в последнее время между двумя странами. Как передает replyua.net со ссылкой на «Гордон», такое мнение озвучил Ярослав Грицак, являющийся историком и почетным профессором Киево-Могилянской академии.
«Руководить Польшей два года назад стала партийная группа, поставившая перед собой цель ухудшить отношения с Украиной. К тому же, это касается не только нашей страны – официальная Варшава уже поссорилась со всеми своими соседями, за исключением Венгрии. В Польше происходит переход к авторитарному режиму, злоупотребляющему исторической памятью», - сказал эксперт и добавил, что Украина просто попала под раздачу. По мнению Грицака, отношениям Украины и Польши нанесен огромный ущерб, и вести разговор о том, что они могут улучшиться после смены польской власти, пока не приходится.
«Несмотря на это, мне очень хочется, чтобы нынешние власти Польши перестала руководить этой страной. Они не просто разрешили то, что ранее находилось под запретом, но еще и поддерживают это», – отмечает историк.