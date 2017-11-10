Итальянский лоукостер анонсировал увеличение количества рейсов в Украину

Ernest Airlines, итальянский лоукостер, вышедший на украинский рынок в октябре, анонсировал увеличение количества рейсов в Львов и Киев из нескольких итальянских городов, информирует replyua.net со ссылкой на Avianews.
Как стало известно, компания планировала осуществлять рейсы в украинскую столицу из Неаполя и Бергамо дважды в неделю, по субботам и понедельникам, однако сейчас в компании заявили, что же с 20 декабря появится еще один рейс, который будет осуществляться по средам, причем в обоих направлениях. Дополнительные рейсы Неаполь-Львов и Бергамо-Львов появятся уже с 19 декабря. С 20 октября итальянская авиакомпания начала летать между Львовом и Бергамо.
С 4 декабря авиаперевозчик откроет рейсы Киев-Бергамо, с 8 декабря – рейсы Львов-Неаполь и Львов-Венеция, с 9 декабря – рейсы Киев-Неаполь. Руководство итальянского лоукостера ранее заявило, что до конца текущего года планирует перевезти не менее 15 тысяч пассажиров, а уже в следующем году эта цифра может достичь двухсот тысяч пассажиров.