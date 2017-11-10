Порошенко: «Украина стала лидером в списке путешествий для инвесторов»

По данным сотрудников американского издательства Institutional Investor Украина стала лидером в рейтинге стран, путешествия в которые наиболее привлекательны для инвесторов.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Эспрессо, об этом рассказал Петр Порошенко, глава государства. По словам президента, международные бизнес-структуры уже признали тот факт, что в Украине начались реформы. «Недавнее исследование, проведенное Institutional Investor с опросом менеджеров инвестиционных компаний, показало, что Украина является первой в списке путешествий в течение следующих 12 месяцев для текущих и потенциальных инвесторов», - заявил украинский глава.
Также Порошенко подчеркнул, что прогноз по Украине со стабильного на позитивный поменяло агентство Moody's, и это тоже связано с проведением реформ в стране. Еще летом этого года Украина вошла в первые 50 стран, которые стали наиболее инновационными. Кроме того, в другом рейтинге, в Doing Business 2018, Украина также смогла подняться на четыре позиции.