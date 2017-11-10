Кабмин решил сократить срок действия водительских прав до 2 лет

В сообщении говорится, что правительство ввело первое временное двухлетнее водительское удостоверение. По истечению двух лет такое удостоверение будет заменено на постоянное, срок использования которого будет уже достигать тридцати лет. Причем замена будет проводиться без сдачи экзаменов, если водитель транспортного средства на протяжении этого двухлетнего периода совершил не больше, чем два административных нарушения ПДД. Если же нарушений было больше, то нужно будет повторно сдавать экзамен для получения постоянного удостоверения. Правительство Украины внесло в порядок выдачи удостоверения водителя соответствующие изменения.
Напомним, ранее сегодня уже сообщалось, что в Украине также намерены значительным образом ужесточить наказания за нарушения правил дорожного движения, в частности, если водитель управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.