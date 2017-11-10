Быть, или не быть: Трамп таки согласился на поставки летального оружия Украине, - WSJ

Как известно ранее Конгресс Соединенных Штатов Америки согласовал проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, в котором предусмотрена финансовая помощь на оборонительные цели для Украины в сумме 350 миллионов американских долларов. В издании отмечается, что администрация Дональда Трампа якобы одобрила поставки летального оружия в Украину, в частности, речь идет о противотанковых системах Javelin. При этом отмечается, что сроки исполнения такого решения пока что не определены.
Также сообщается, что в Белом доме отметили, что решение о поставках летального оружия Украине может быть положительно применено для того, чтобы успокоить «скептически настроенное украинское правительство, которому противостоит внутренняя оппозиция в Верховной Раде Украины, а также принять меры по поддержанию мира и на Донбассе». Кроме того, в Вашингтоне считают, что поставки оружия Украине должны показать Кремлю четкий сигнал о том, что Запад готов усилить военную поддержку Киева.