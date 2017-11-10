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Языковый закон защищает права нацменьшинств в Украине, - Порошенко

Языковый закон защищает права нацменьшинств в Украине, - ПорошенкоГарант Конституции Украины Петр Порошенко во время своего выступления на форуме местных общин заявил, что образовательная реформа защищает национальные меньшинства и возвращает украинский язык гражданам нашей страны, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «112 Украина».

В частности главный Верховнокомандующий Вооруженными Силами Украины заявил: «Нами была принята новая и амбициозная реформа образования. Она проделывает в нашей стране невероятно важное дело. Благодаря реформе, в стране не просто повышается и делает современным и интерактивным процесс образования, но и гибким. Однако существует еще одна важная вещь. Благодаря реформе образования мы возвращаем украинский язык украинцам с детства. Таким образом, защищая национальные меньшинства, однако каждый украинец будет говорить на украинском языке. Желательно еще на нескольких иных, проблем нет».

Насколько известно, глава Украинского государства Петр Порошенко поставил свою подпись под законом Украины №2145-VIII «Об образовании», который был принят депутатами украинского парламента 5 сентября 2017 года. Впоследствии, свои негативные предостережения против законопроекта высказали такие страны, как Болгария, Венгрия, Россия, Румыния, а также Молдова.
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