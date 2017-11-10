Муждабаев: «Лично мне такие гости в Украине не нужны, думаю, и украинцам с достоинством тоже»



, известный журналист, на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что собирался написать о решении



«Напомню, что скоро в Украину приезжает легендарная группа «Машина времени». К Андрею Макаревичу нет вопросов, он неоднократно гастролировал тут один, его украинцы любят и уважают. Но в составе группы собирается в Украину Андрей Державин, открыто поддержавший аннексию Крыма и войну», - пишет Муждабаев. Он напомнил, что уже совсем скоро пройдут концерты Константина Райкина в Киеве, и этот человек в свое время тоже поддержал аннексию полуострова. «Мне такие гости тут не нужны. Уверен, всем украинцам с честью и достоинством — тоже», - добавил Айдер Муждабаев.



«Что же касается украинских артистов, российские города завешаны их рекламой, таких как Лобода и другие. Я считаю, что Верховной Радой также должен быть принят закон, согласно которому украинский артист должен определиться, где он выступает», - считает журналист.

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Срочно: Ани Лорак опозорилась на программе Урганта Айдер Муждабаев , известный журналист, на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что собирался написать о решении Петра Порошенко изменить правила допуска в Украину российских звезд, и в эту самую минуту ему позвонили коллеги из «Нового времени» и все рассказали, информирует replyua.net «Напомню, что скоро в Украину приезжает легендарная группа «Машина времени». К Андрею Макаревичу нет вопросов, он неоднократно гастролировал тут один, его украинцы любят и уважают. Но в составе группы собирается в Украину Андрей Державин, открыто поддержавший аннексию Крыма и войну», - пишет Муждабаев. Он напомнил, что уже совсем скоро пройдут концерты Константина Райкина в Киеве, и этот человек в свое время тоже поддержал аннексию полуострова. «Мне такие гости тут не нужны. Уверен, всем украинцам с честью и достоинством — тоже», - добавил Айдер Муждабаев.«Что же касается украинских артистов, российские города завешаны их рекламой, таких как Лобода и другие. Я считаю, что Верховной Радой также должен быть принят закон, согласно которому украинский артист должен определиться, где он выступает», - считает журналист.