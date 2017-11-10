валюта
СпецтемаАни Лорак опозорилась на программе Урганта

Муждабаев: «Лично мне такие гости в Украине не нужны, думаю, и украинцам с достоинством тоже»

Муждабаев: «Лично мне такие гости в Украине не нужны, думаю, и украинцам с достоинством тоже»
Айдер Муждабаев, известный журналист, на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что собирался написать о решении Петра Порошенко изменить правила допуска в Украину российских звезд, и в эту самую минуту ему позвонили коллеги из «Нового времени» и все рассказали, информирует replyua.net.

«Напомню, что скоро в Украину приезжает легендарная группа «Машина времени». К Андрею Макаревичу нет вопросов, он неоднократно гастролировал тут один, его украинцы любят и уважают. Но в составе группы собирается в Украину Андрей Державин, открыто поддержавший аннексию Крыма и войну», - пишет Муждабаев. Он напомнил, что уже совсем скоро пройдут концерты Константина Райкина в Киеве, и этот человек в свое время тоже поддержал аннексию полуострова. «Мне такие гости тут не нужны. Уверен, всем украинцам с честью и достоинством — тоже», - добавил Айдер Муждабаев.

«Что же касается украинских артистов, российские города завешаны их рекламой, таких как Лобода и другие. Я считаю, что Верховной Радой также должен быть принят закон, согласно которому украинский артист должен определиться, где он выступает», - считает журналист.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Дуда сделал заявление по поводу Украины

Срочно: Ани Лорак опозорилась на программе Урганта
Важное за сутки
10 ноя 2017
5990

В Винницкой области жители заблокировали колонну военной техники

По информации корреспондентов ТСН, население села Лесная Лысиевка Винницкой области решились перекрыть дорогу военной колонне. Таким образом, они протестуют против утилизации боеприпасов арсенала в

09 ноя 2017
3790

Блогер: російський газ не потрібен – в Україні бурять газові свердловини вдень і вночі

Як підкреслює блогер Олександр Коваленко, в Україні спостерігається зростання не тільки обсягів видобутку газу, а і кількості бурильних установок, - про це виданню replyua.net стало відомо з допису,

Последние новости

Муждабаев: «Лично мне такие гости в Украине не нужны, думаю, и украинцам с достоинством тоже»

Украинцы вспомнили все заявления Задорнова об Украине

Невзоров о Путине: «Он хамит другим президентам, потому что они все ущербные, дурак на дураке»

В Украине ужесточают наказания за нарушение ПДД

Кандидат в президенты РФ рассказал, как прекратить войну России на Донбассе

Аваков предложил увеличить штрафы за нарушение ПДД и установить в городах ограничение скорости 50 км/ч

Социолог: Овечкин опоздал, в России уже много лет подряд создана «Команда Путина»

Блогер: столетие Октябрьской революции – отличный повод вспомнить, как здорово, что мы больше не живем в коммунистическом аду

Чийгоз: «В Крыму не аннексия, а настоящий террор»

Недалеко от Винницы убили ветерана АТО

Мэй посоветовала депутатам не срывать выход Великобритании из ЕС

Соцопрос в Германии: 41% немцев не считают, что Россия – это Европа

В начале 2018 года: украинский дипломат спрогнозировал «большую битву с Россией»

Лебединский: лучше бы нас покинули настоящие насильники и убийцы своего народа во власти и около нее, которых в РФ за 20 лет целая свора

В Израиль прибыли еще парочка «невидимок»

Вашингтон и Пекин нашли альтернативу газу из России

Дуда заявил, что продолжает рассматривать свой визит в Украину

Ващиковский странно прокомментировал скандал с Вятровичем

Сегодня ВР может отменить медицинскую реформу

B Испании суд арестовал бывшего спикера парламента Каталонии

 Новости за день