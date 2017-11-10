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Кандидат в президенты РФ рассказал, как прекратить войну России на Донбассе

Кандидат в президенты РФ рассказал, как прекратить войну России на ДонбассеЗа все произошедшее на Донбассе львиную долю ответственности несет Российская Федерация, и именно она обязана инициировать переговоры о введении миротворцев на оккупированные украинские территории, о чем заявил кандидат в президенты Российской Федерации Григорий Явлинский, пишет replyua.net.

В частности кандидат в лидеры России рассказал о тех необходимых действиях РФ, которые нужно сделать для урегулирования ситуации. Григорий Явлинский сказал: «Необходимо оттуда вывести войска. Всех до единственного так называемого «отпускника» и ополченца нужно вывести оттуда. Необходимо прекратить всякие поставки военной техники. Граница между Украиной и Россией тоже должны быть закрыта после заключения международных соглашений, чтобы туда вошли миротворцы, которые смогут предотвратить там кровопролитие, месть, а также расправы в отношении местного населения Донбасса, оккупированного Донбасса, так называемых «ЛДНР». Всех этих людей нужно защитить, а для этого нужно ввести международные силы. В оккупированной части востока Украины необходимо защитить местное население и для этого нужно ввести международные силы. Россия обязана на это пойти, и даже стать инициатором таких переговоров. Если быть совсем точным, то это должно начаться с того, что должно быть признано, что там было наступление, и что Российская Федерация несет ответственность за это, что произошло на Донбассе, львиную долю ответственности».
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