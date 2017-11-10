Аваков предложил увеличить штрафы за нарушение ПДД и установить в городах ограничение скорости 50 км/ч



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Также было предложение еще и уменьшить пределы административной ответственности до 10 км/ч, на сегодня она составляет 20 км/ч. То есть, если будет ограничение в 50 км/ч, то штрафовать за превышение начнут с 60 км/ч. За вождение без прав предлагают штраф в 10 тысяч гривен.



Также, оказалось, что из всех штрафов за вождение пьяным реально оплатили их только 8% нарушителей. В Кабмине предлагают штрафы еще повысить, но это никак не решает ситуацию с их неуплатой. Скорее всего штрафы все-таки вырастут в разы, но вот проблему их неуплаты пока никто так и не решит. Та же история и с взятием под стражу за увечья средней тяжести – водительские права забирают на срок меньший, чем заключение. Лишение воли за гибель человека в ДТП от 5 до 12 лет, а лишение водительских прав за это же ограничивается 6 годами.

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Срочно: Ани Лорак опозорилась на программе Урганта Как передает replyua.net , во время заседания правительства министры рассматривали ситуацию с безопасностью на дорогах. Министр МВД Арсен Аваков выступил с инициативой увеличить штрафы, установить в городах ограничение скорости 50 км/ч, ввести испытательный срок для получения водительских прав, за ДТП с участием пьяного, если есть увечья средней тяжести, наказывать заключением и многое другое.Также было предложение еще и уменьшить пределы административной ответственности до 10 км/ч, на сегодня она составляет 20 км/ч. То есть, если будет ограничение в 50 км/ч, то штрафовать за превышение начнут с 60 км/ч. За вождение без прав предлагают штраф в 10 тысяч гривен.Также, оказалось, что из всех штрафов за вождение пьяным реально оплатили их только 8% нарушителей. В Кабмине предлагают штрафы еще повысить, но это никак не решает ситуацию с их неуплатой. Скорее всего штрафы все-таки вырастут в разы, но вот проблему их неуплаты пока никто так и не решит. Та же история и с взятием под стражу за увечья средней тяжести – водительские права забирают на срок меньший, чем заключение. Лишение воли за гибель человека в ДТП от 5 до 12 лет, а лишение водительских прав за это же ограничивается 6 годами.