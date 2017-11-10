Недалеко от Винницы убили ветерана АТО

Накануне вечером, девятого ноября, в городе Немиров, что в Винницкой области, неизвестный злоумышленник совершил убийство ножом 27-летнего ветерана антитеррористической операции. Как передает replyua.net со ссылкой на Vlasno.info, такая информация была представлена начальником Немировского отделения полиции в Винницкой области Александром Королем.
«Преступник нанес погибшему удар в область ключицы справа, нож достал легкие. Он проживал в селе Высшая Кропивна Немировского района, а тот, кто наносил удар - в селе Остапковцы. Сразу после того, как злоумышленник совершил преступление, он скрылся. В настоящее время продолжается проведение розыскных действий», - сообщил он.
Вместе с тем есть информация, что у ветерана остался сын, которому нет еще года. Более того, со ссылкой на слова исполняющего обязанности старосты Высшей Кропивны Владимира Мельника, подчёркивается, что инцидент произошел во время конфликта двух групп ветеранов АТО. Эта информация пока не получила официального подтверждения. Похоронят погибшего завтра, 11 ноября, в его родном городе