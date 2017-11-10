В начале 2018 года: украинский дипломат спрогнозировал «большую битву с Россией»



Украинским дипломатам в следующем году придется приложить немало усилий для того, чтобы Россия не восстановила свои ранее утраченные позиции в Совете Европы позиции из-за санкций. Как



Отвечая на вопрос о том, какие в 2018 году состоятся важные события для Украины, связанные с Советом Европы, дипломат заявил: «Уж в начале года состоится самая большая битва, так как в январе адвокаты России попытаются вернуть российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы, сессия ассамблеи состоится в последнюю неделю января». Дмитрий Кулеба также отметил, что необходимо имплементировать те решения, которые были приняты в Совете Европы по Украине. Дипломат считает, что для Украины этот орган очень важен.



«Где мы будем осуждать Россию за то, что она нарушает права человека в Крыму, если мы не будем этого делать в Европейском суде по правам человека? Где будут звучать заявления о тех системных нарушения и репрессиях, организованных РФ в Крыму и на Донбассе, если это не будет делаться в Совете Европы?», - отметил Кулеба

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Дуда сделал заявление по поводу Украины

Срочно: Ани Лорак опозорилась на программе Урганта Украинским дипломатам в следующем году придется приложить немало усилий для того, чтобы Россия не восстановила свои ранее утраченные позиции в Совете Европы позиции из-за санкций. Как передает replyua.net , такое мнение озвучил постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью журналистам «Громадського радіо».Отвечая на вопрос о том, какие в 2018 году состоятся важные события для Украины, связанные с Советом Европы, дипломат заявил: «Уж в начале года состоится самая большая битва, так как в январе адвокаты России попытаются вернуть российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы, сессия ассамблеи состоится в последнюю неделю января». Дмитрий Кулеба также отметил, что необходимо имплементировать те решения, которые были приняты в Совете Европы по Украине. Дипломат считает, что для Украины этот орган очень важен.«Где мы будем осуждать Россию за то, что она нарушает права человека в Крыму, если мы не будем этого делать в Европейском суде по правам человека? Где будут звучать заявления о тех системных нарушения и репрессиях, организованных РФ в Крыму и на Донбассе, если это не будет делаться в Совете Европы?», - отметил Кулеба