Сегодня ВР может отменить медицинскую реформу

Во время сегодняшнего заседания депутаты Верховной Рады Украины буду рассматривать проект постановления, предусматривающий отмену решения парламента от 19 октября о принятии в целом проекта закона «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (регистрационный номер 6327). Как передает replyua.net со ссылкой на УНИАН, об этом идет речь в составленной на сегодня повестке дня высшего законодательного органа страны.
Если поданный проект постановления будет отклонен, спикер Верховной Рады Андрей Парубий сможет подписать ранее принятый закон. Помимо этого, сегодня планируется рассмотреть два проекта закона в первом чтении, которые касаются высшего образования и защиты инвестиций. Как обычно в пятницу, с 10.00 до 11.00 должен состояться Час вопросов к правительству.
Отметим, что с начала текущего месяца официально действует измененный классификатор профессий, в котором изменились также и медицинские должности. Упомянутые изменения вносились в соответствии с международной классификацией и нормативами Европейского Союза.