валюта
СпецтемаАни Лорак опозорилась на программе Урганта

Сегодня ВР может отменить медицинскую реформу

Сегодня ВР может отменить медицинскую реформу
Во время сегодняшнего заседания депутаты Верховной Рады Украины буду рассматривать проект постановления, предусматривающий отмену решения парламента от 19 октября о принятии в целом проекта закона «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (регистрационный номер 6327). Как передает replyua.net со ссылкой на УНИАН, об этом идет речь в составленной на сегодня повестке дня высшего законодательного органа страны.

Если поданный проект постановления будет отклонен, спикер Верховной Рады Андрей Парубий сможет подписать ранее принятый закон. Помимо этого, сегодня планируется рассмотреть два проекта закона в первом чтении, которые касаются высшего образования и защиты инвестиций. Как обычно в пятницу, с 10.00 до 11.00 должен состояться Час вопросов к правительству.

Отметим, что с начала текущего месяца официально действует измененный классификатор профессий, в котором изменились также и медицинские должности. Упомянутые изменения вносились в соответствии с международной классификацией и нормативами Европейского Союза.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Дуда сделал заявление по поводу Украины

Срочно: Ани Лорак опозорилась на программе Урганта
Важное за сутки
10 ноя 2017
5990

В Винницкой области жители заблокировали колонну военной техники

По информации корреспондентов ТСН, население села Лесная Лысиевка Винницкой области решились перекрыть дорогу военной колонне. Таким образом, они протестуют против утилизации боеприпасов арсенала в

09 ноя 2017
3790

Блогер: російський газ не потрібен – в Україні бурять газові свердловини вдень і вночі

Як підкреслює блогер Олександр Коваленко, в Україні спостерігається зростання не тільки обсягів видобутку газу, а і кількості бурильних установок, - про це виданню replyua.net стало відомо з допису,

Последние новости

Муждабаев: «Лично мне такие гости в Украине не нужны, думаю, и украинцам с достоинством тоже»

Украинцы вспомнили все заявления Задорнова об Украине

Невзоров о Путине: «Он хамит другим президентам, потому что они все ущербные, дурак на дураке»

В Украине ужесточают наказания за нарушение ПДД

Кандидат в президенты РФ рассказал, как прекратить войну России на Донбассе

Аваков предложил увеличить штрафы за нарушение ПДД и установить в городах ограничение скорости 50 км/ч

Социолог: Овечкин опоздал, в России уже много лет подряд создана «Команда Путина»

Блогер: столетие Октябрьской революции – отличный повод вспомнить, как здорово, что мы больше не живем в коммунистическом аду

Чийгоз: «В Крыму не аннексия, а настоящий террор»

Недалеко от Винницы убили ветерана АТО

Мэй посоветовала депутатам не срывать выход Великобритании из ЕС

Соцопрос в Германии: 41% немцев не считают, что Россия – это Европа

В начале 2018 года: украинский дипломат спрогнозировал «большую битву с Россией»

Лебединский: лучше бы нас покинули настоящие насильники и убийцы своего народа во власти и около нее, которых в РФ за 20 лет целая свора

В Израиль прибыли еще парочка «невидимок»

Вашингтон и Пекин нашли альтернативу газу из России

Дуда заявил, что продолжает рассматривать свой визит в Украину

Ващиковский странно прокомментировал скандал с Вятровичем

Сегодня ВР может отменить медицинскую реформу

B Испании суд арестовал бывшего спикера парламента Каталонии

 Новости за день